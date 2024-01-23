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İmamoğlu'ndan, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı çıkışına ilk yorum - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı çıkışına ilk yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için partimiz uygun görürse düşünebiliriz" açıklamasına ilk yorum geldi. İmamoğlu, "Bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili, diğer bir adayın yorum yapması doğru değil." dedi.

23.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:50
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için partimiz uygun görürse düşünebiliriz" açıklaması ile ilgili konuştu. İmamoğlu konuyla ilgili yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

DEMİRTAŞ'TAN SÜRPRİZ ADAYLIK ÇIKIŞI

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere kilitlenirken, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık yakan Başak Demirtaş, DEM Parti'yi işaret etti.

Demirtaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz. Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" ifadelerini kullandı.

İmmaoğlu'ndan, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı çıkışına ilk yorum
Başak Demirtaş

İMAMOĞLU: BİR ADAYIN YORUM YAPMASI DOĞRU DEĞİL

Bugün bir açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gazeteciler, Demirtaş'ın adaylık ihtimalini ve bu yöndeki sözlerini sordu. İmamoğlu ise "Bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili, diğer bir adayın yorum yapması doğru değil. Dolayısıyla bu konu DEM Parti'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu\'ndan, Başak Demirtaş\'ın İBB adaylığı çıkışına ilk yorum
YORUMLAR (11)
  • Selim Kayisi: Adaylığını koyarsa AK Partinin bunlar PKK ile iş birliği yapıyor yalanı çökmüş olur. Yanıtla 170 64
  • Arzum Baskara: Hep beraber evlerde ve ege adalarinda yatlarda kahvalti etmisliginiz beraber tatil yapmisliginiz oldu baskan. Bu konu konusulmustur kesin Yanıtla 42 125
  • Yılmaz ÇAKIR: Yaw bu CHP milleti mal sanıyor başak hanımı zaten aday ol diyen chp dir hdp chp arka plan da görüşme si dir bu yeni yıldız yaratma derdindeler Yanıtla 67 77
  • Kadir Can: YALANİMİ BUNDAN ÖNCE HDP ADAY Mİ CİKARDİ YİNE İMAMOĞLU DESTEKLEDİ CUMHURBAŞKANI SECİMİNDE HDPLİLER KEMALE OY ATMADİMİ UYUYONMU 44 58
  • Şbn Şbn: Ne olacak ricada bulunursun olmaz Yanıtla 38 60
  • Ali Fuat Seckin: Dem partinin istanbul da CHP den aşağı kalır kalır tarafı yok neden hep Dem Partisi'ni yedek istedme gibi görüyorlar samimi lerse bu dönem CHP liler Dem desteklesinler Yanıtla 24 56
  • Hakim ATMACA: Her kafa bi sıkıntı üretmekten başga bişey yapmıyo başak Demirtaş aday gösterilse büyük ihtimal kazanır fikrimce Yanıtla 37 8
  • Ercan Cikmaz: Chp liler kesinlikle oy verirler cünkü yandaslari Yanıtla 8 36
  • Ali can Kaya: Eğer dem aday çıkarmassa sende CHP ile demin demlendigini kabul edecek misin işinize geleni işinize gelen gere çekiyorsunuz 14 24
  • zoro beyi: Chp kimseyi mal sanmıyor sen malsin 20 12
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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı çıkışına ilk yorum - Son Dakika
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