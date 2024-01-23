İmamoğlu\'ndan, Başak Demirtaş\'ın İBB adaylığı çıkışına ilk yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için partimiz uygun görürse düşünebiliriz" açıklaması ile ilgili konuştu. İmamoğlu konuyla ilgili yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

DEMİRTAŞ'TAN SÜRPRİZ ADAYLIK ÇIKIŞI

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere kilitlenirken, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık yakan Başak Demirtaş, DEM Parti'yi işaret etti.

Demirtaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz. Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş

İMAMOĞLU: BİR ADAYIN YORUM YAPMASI DOĞRU DEĞİL

Bugün bir açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gazeteciler, Demirtaş'ın adaylık ihtimalini ve bu yöndeki sözlerini sordu. İmamoğlu ise "Bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili, diğer bir adayın yorum yapması doğru değil. Dolayısıyla bu konu DEM Parti'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil." ifadelerini kullandı.