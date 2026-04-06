İnan'dan İzmir'deki Tahliye Sürecine Eleştiri

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliyesi sırasında polise zorluk çıkaranlara ilişkin "25 Kasım 2021'de kapalı kapılar ardında o peşkeş belgelerine imzalar atılırken neredeydiniz? Sizin İzmir sevginiz hiçbir zaman olmadı." ifadelerini kullandı.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, tahliye süreci başlatılan binaların 25 Kasım 2021'de CHP'lilerce İstanbullu vakıflara verilmek istendiğini, o sırada sessiz kalanların bugün devletin kurumuna karşı sahte bir isyan başlatıp şov yaptığını belirtti.

Açıklamasında tahliye sırasında polise zorluk çıkaranlara seslenen İnan, şunları kaydetti:

"25 Kasım 2021'de kapalı kapılar ardında o peşkeş belgelerine imzalar atılırken neredeydiniz? Sizin İzmir sevginiz hiçbir zaman olmadı. Sadece maskeniz vardı. O gün sus pus olan milletvekilleri ve CHP'li siyasiler ne kadar iki yüzlüsünüz. Siz bu güzel şehre karşı hep iki yüzlü oldunuz, kapalı kapılar ardındaki gerçek ajandanızı hiçbir zaman şeffaflıkla ortaya koyamadınız. Bugün orada sahte kahramanlık yapması gerekenler siz değilsiniz. Eğer 2021 yılında İzmir'in malları dağıtılırken bu peşkeşe itiraz edebilmiş omurgalı tek bir CHP'li yönetici varsa, İzmirliler olarak bizim muhatabımız ancak odur. Gerisi sadece kötü bir tiyatrodur. Bu mücadele nettir. Bu mücadele, İzmir'i gerçekten dert edinenler ile İzmir'i kendi çıkarlarına peşkeş çekenlerin mücadelesidir. İzmirli hemşehrilerim, gönlünüz ferah olsun. Şehrimize yakışır, İzmirli gençlerimizin geleceğine armağan edeceğimiz muhteşem bir eser kazandıracağız. İzmir sahipsiz değildir. İzmir'in hakkını, AK Parti kadroları var olduğu müddetçe bu sahtekarlara asla yedirmeyeceğiz."