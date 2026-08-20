İnan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Türkiye'ye Rota Çizemez'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, " Gazze'de masum çocukları katletmeyi güç, komşularının egemenliğini hiçe saymayı strateji zanneden katil Netanyahu ve arkadaşları Türkiye'nin iradesini sınamaya sakın ama sakın ola heves etmesin." dedi.

İnan, İzmir'de Menemen Belediyesi tarafından 700 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek "Menemen Kent Arşivi ve Müzesi"nin temel atma törenine katıldı.

İzmir'de sadece Menemen'de değil kentin dört bir yanında tarihi mekanları gençler için kültür merkezleri ve ilim yuvalarına dönüştürmeyi amaçladıklarını belirten İnan, ilçede çok güzel bir gençlik merkezinin ve Ege Bölgesi'nin en büyük kütüphanesinin gençlere kazandırılacağını ifade etti.

İlçede 7 bin TOKİ konutunun yükseldiğini vurgulayan İnan, "Diğer ilçelerimize de TOKİ gitsin diye belediye başkanlarımıza adeta yalvardık. Arsa verin, bize yardımcı olun. Ama onlar değil arsa vermek, değil TOKİ'ye yardımcı olmak, TOKİ'ye ancak ve ancak dava açmak için bir mücadele içerisine girdiler. İzmir'de bu kavga İzmir'i ileri götürenlerle İzmir'i geriye götürenlerin kavgası haline dönüştü." dedi.

Bergama ziyaretine ilişkin açıklama

İnan, kentteki programları kapsamında yarın Bergama ilçesini ziyaret edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gazeteci 'yarın Eyyüp Kadir İnan ve arkadaşları Bergama Belediye Başkanı'nı Yeni Parti'den AK Parti saflarına kazandırmak için bir ziyaret gerçekleştirecek' diye yazmış. Buradan söylüyorum. Yazdığın şey paçavra. Biz yarın oraya sadece ve sadece orada yapmış olduğumuz hizmetleri anlatmak için gideriz. Yarın İller Bankasından Bergama'ya çıkarttığımız 140 milyonluk o güçlü desteği açıklamak için gideceğiz. Bunu da Menemen'den açıklıyorum. Bizi YP'li, CHP'li vekillerle karıştırmayın. Bizim kendi davamız içinde yumruk, kavga yok. Bizim tek kavgamız İzmir'e hizmet etme mücadelesi. Onun için burada da tüm ilçe belediye başkanlarımıza söylüyoruz. Diyoruz ki İzmir'i ileri götüren, İzmir'in menfaatleri doğrultusunda her şekilde kapımız açık, gönlümüzden de açık. Bunun mücadelesi içerisinde olun. Biz kolları sıvadık, İzmir için çalışıyoruz."

"Çocuk katilleri Türkiye'ye asla rota çizemez"

Coğrafyanın öte yakasında kandan, yıkımdan ve soykırımdan beslenenlerin kalkıp Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanına dil uzatma hadsizliğinde bulunduklarını aktaran İnan, "TBMM'deki 467 kabul oyunun en çok katil, soykırımcı İsrail'i rahatsız edeceğini söylemiştik. Görünen o ki soykırımcı İsrail mesajı tam ortasından almış. Türkiye'ye Suriye üzerinden mesaj vermeye kalkmak, katil Netanyahu hükümetinin siyasi çapını da stratejik haddini de aşan bir hevestir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Türkiye'nin bölgede kimin nerede duracağını Tel Aviv'den öğrenecek bir ülke olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze'de masum çocukları katletmeyi güç, komşularının egemenliğini hiçe saymayı strateji zanneden katil Netanyahu ve arkadaşları Türkiye'nin iradesini sınamaya sakın ama sakın ola heves etmesin. Gerçeklikten kopuk olan birileri varsa o da binlerce masumun kanı elindeyken savaş suçlarının hesabını asla vermeyeceğini sanan o hastalıklı zihniyetinizdir. O nedenle çocuk katilleri Türkiye'ye asla rota çizemez. Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a asla parmak sallayamaz. Sizin o savunma dediğiniz o alçaklığın büyük bir soykırım olduğunu artık tüm dünya biliyor. O nedenle bu coğrafyada Türkiye'ye parmak sallayacak bir İsrail yoktur. İsrail'in Türkiye'nin kararlılığını hesaba katmak zorunda olduğu, sert bir gerçeklik vardır. Kendi siyasi çöküşünüzü örtmek ve dünyadan tecrit edilmişliğinizi gizlemek ve iç siyasette şov yapmak uğruna Türkiye'ye havlamayı bırakın. Boyunuzu aşan o kirli lafları da etmeden önce aynaya bakıp yüzünüzdeki o katil damgasını o katletmiş olduğunuz çocukları görün. Yaktığınız o zulüm ateşi eninde sonunda sizin de sonunuz olacak."

Diğer konuşmacılar

İzmir Valisi Süleyman Elban da Menemen'in kent hafızasının yaşatılması ve tarihi bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için bir arada olduklarını belirterek, 88 yıl hizmet verdikten sonra yıkılan hükümet konağının yeniden inşa edilerek aslına uygun olarak şehrin tüm hafızasını sergileyeceğini aktardı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya ise Cumhur İttifakı olarak eser siyasetinin ne olduğunu Menemen'deki dönüşümle birlikte bütün İzmirlilere gösterdiklerini söyledi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da geleceğe yön vermek için çok önemli bir adım attıklarını, geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kurduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası projenin temeli atılıp, kurban kesildi.