İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

Haberin Videosunu İzleyin
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti\'den yalanlama
28.05.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti\'den yalanlama
Haber Videosu

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık olduğu iddialarına AK Parti'den yalanlama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz ile ilgili kanunda düzenlemeler öngören kanun teklifiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çalışmayı bugün bitirirsek sunmayı arzu ediyoruz ama bitmeyebilir, yarına kalabilir. Anlaşmazlık değil de teknik bazı sıkıntılar var." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulması gereken infaz düzenlemesiyle ilgili anlaşmazlık olduğu iddialarına yanıt verdi.

"YARINA KALABİLİR"

Gazetecilerin kanun teklifinin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulup sunulmayacağı sorusuna Güler, "Bitirirsek arzu ediyoruz ama bitmeyebilir, yarına kalabilir. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

"TEKTİK SIKINTILAR VAR"

Teklif taslağında yer alacağı belirtilen 31 Temmuz 2023 öncesini kapsayan Kovid ile ilgili düzenleme konusunda anlaşmazlık olup olmadığı sorusuna Güler, "Anlaşmazlık değil de teknik bazı sıkıntılar var. Kovid bir infaz düzenlemesi değil, idari tedbir. İdari tedbirin varlığı olmalı" dedi.

Güler, ısrarlı sorular üzerine daha sonra bilgi vereceğini söyledi.

FETÖ'DEN HÜKÜM GİYENLER YARARLANABİLİR TARTIŞMASI

İnfaz ile ilgili düzenlemenin "örgütlü suçlardan" hüküm giyenleri de kapsaması halinde FETÖ'den cezaevinde olanların da yararlanacağı gerekçesiyle bu düzenlemeye karşı çıkanlar olduğu belirtiliyor. Bir kesim ise eşitlik ilkesi çerçevesinde düzenlemenin herkesi kapsaması gerektiğini savunuyor. Bazı muhalefet partileri de düzenleme içinde KHK hükümlülerinin de olması gerektiğini savunuyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI: 50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

10. Yargı Paketi'ndeki detaylara göre; cezaevlerindeki kapasitenin 410 bini aştığı, yeni infaz düzenlemeleri ile 45-50 bin hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olacağı ve kalan üç senelik cezalarını dışarıda tamamlayacakları belirtiliyor.

HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

İnfaz paketinde en çok merak edilen, erken tahliye imkânından hangi suç tiplerinin faydalanacağıydı. Edinilen bilgilere göre 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen çeşitli ceza alanlar, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçecek ve infazları dışarıda tamamlanacak. Hâlen açık cezaevinde bulunanlar ise tahliye edilecek.

KURUL BELİRLEYECEK

Erken tahliye imkânından yararlanmak için cezaevi gözlem kurullarının olumlu rapor vermesi gerekecek. AK Parti kaynakları "Bir anlamda vatandaşı ve kamuoyunun hassasiyetini de dikkate almak durumundayız. Erken tahliye olacak biri dışarıda suç da işleyebilir. Bunun önüne geçilmesi için cezaevi kurullarına büyük iş düşecek. Psikopat eğilimliyse tahliye edilmeyecek elbette. O sebeple gözlem kurulları çok hassas, ince, kılı kırk yaran bir çalışma yapacak. Suç işleme eğilimi sürenlere yol verilmeyecek. Otomatik bir tahliye söz konusu olmayacak. 'Hadi senin üç yılın kaldı, çık' denmeyecek. İyi hâli varsa, pişmansa, cezaevinde meslek kurslarına gidip bir meslek edinmişse, sosyal projelere katılmışsa; hepsine bakacak ve gözlem kurulu bir karar verecek. Bütün bu kriterler yerine getirilmişse şartlı salıverilecekler" dedi.

HAMİLE, ÇOCUKLU, YAŞLI VE HASTA MAHKUMLARA ÖZEL İNFAZ HÜKÜMLERİ

İnfaz paketinin bir diğer önemli düzenlemesi ise özel infaz hükümlerine yönelik olacak. Hamile, çocuklu kadınlar, yaşlı, engelli ve hasta mahkumlarla ilgili özel infaz hükümleri uygulanacak. Hamile ve çocuklar kadınlara kalan cezalarının beş yılını konutta tamamlamaları imkânı getirilecek. Yaşlı, engelli, hasta veya cezaevi şartlarında hayatını tek başına idame ettiremeyecek durumdakilere adli tıp ve cezaevi kurullarının vereceği rapor doğrultusunda kalan cezalarının 8 veya 10 yılını dışarda tamamlamaları sağlanacak.

MÜKERRER SUÇLARA DA İNFAZ İNDİRİMİ GELİYOR

Şu anda basit suç sayılan ve mevzuatta bu suçları 'mükerrer' olarak işleyenler herhangi bir indirime tabi olmadan aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorunda. AK Parti kurmayları "Çeşitli suçlarda cezada bir infaz indirimine gidilirken sadece mükerrer suçlar için ayırım yapılması, adaletsiz bir sonuç ortaya çıkarıyor. Mükerrer bir suçtan içerideysen iyi hâlli olsan bile bir indirim uygulanmıyor. Hiçbir teşvik olmadığı için mükerrer suçlular cezaevinde daha fazla problem çıkarabiliyor. Dışarı çıkma umutları olmadığı için psikopata bağlıyorlar. Bu durumdakilerin iyi hâlli olmalarının teşviki, topluma kazandırılması için onlara da bazı indirimler uygulanması gerekiyor" diye konuştu. Yeni düzenleme ile bu cezalarının 3/4'ü tamamlandıktan sonra şartlı salıverme hükümleri uygulanabilecek. İnfaz indirimi basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi 'basit suç' olarak tanımlanan suçlara verilen cezaları kapsayacak.

Abdullah Güler, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fmpsd69v55:
    hani dezenfarmasyonla mücadele eden Fahrettin Altun öyle bir çalışmamız yok demişti EKEPE NEYİ İNKAR EDERSE. bilinki o işi yapıyordur bu güne kadar hep öyle oldu 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya’da gözaltına alındı Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Galatasaray’ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
21:40
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
21:29
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
21:19
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 15:25:23. #7.11#
SON DAKİKA: İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.