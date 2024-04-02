İngiltere Başbakanı, İsrail\'in yardım görevlilerini öldürmesini kınadı

Politika

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesine ilişkin "kapsamlı ve şeffaf bir bağımsız soruşturma" talep etti.

İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan, dün Gazze'de düzenlenen bir hava saldırısında aralarında üç İngiliz vatandaşının da bulunduğu yardım görevlilerinin öldürülmesinden dehşete düştüğünü ve yaşananlarla ilgili kapsamlı ve şeffaf bir bağımsız soruşturma talep ettiğini söyledi" dedi.

Açıklamada, "Başbakan, Gazze'de çok sayıda yardım görevlisi ve sivilin hayatını kaybettiğini ve durumun giderek daha da tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA