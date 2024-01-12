 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'ya 2,5 Milyar Sterlinlik Askeri Destek Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'ya 2,5 Milyar Sterlinlik Askeri Destek Taahhüdünde Bulundu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Ukrayna'ya 2,5 milyar sterlin değerinde askeri destek taahhüdünde bulundu. Sunak, savaş ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacaklarını belirtti. İmzalanan güvenlik anlaşması, istihbarat, siber güvenlik, tıbbi ve askeri eğitim ile teçhizat konularında işbirliği planlarını içeriyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna\'ya 2,5 Milyar Sterlinlik Askeri Destek Taahhüdünde Bulundu
12.01.2024 - 19:39,  Güncelleme: 19:41
Abone Ol

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kiev'e 2,5 milyar sterlin değerinde askeri destek taahhüdünde bulunurken, "Savaş ne kadar sürerse sürsün yanınızdayız" dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün Ukrayna'yı ziyaret etti. Başkent Kiev'de bir araya gelen Sunak ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, görüşmenin ardından Kiev'e 2,5 milyar sterlin değerinde askeri destek taahhüdünü içeren güvenlik anlaşmasına imza attı. Anlaşmanın ardından iki lider basın toplantısına geçerken, Zelenskiy toplantının başında Sunak'a "Özgürlük Nişanı" takdim etti. Zelenskiy'e teşekkür eden Sunak, "Bugün, yarın, (savaş) ne kadar sürerse sürsün yanınızdayız. Ukrayna asla yalnız kalmayacak" dedi.

İmzalanan anlaşmanın diğer ortaklarla yapacakları çalışmalar için zemin hazırladığını belirten Sunak, "Dünyadaki rakiplerimiz, bizim uzun savaşlar için ne sabrımızın ne de kaynaklarımızın olduğuna inanıyor. Putin bizden daha uzun süre dayanabileceğini düşünebilir ama yanılıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın özgürlük arayışının Britanya halkına ilham verdiğini söyleyen Sunak, "Ukrayna'ya yapılan yardım aynı zamanda kendi kolektif güvenliğimize de yapılan bir yatırımdır. Çünkü Putin Ukrayna'da kazanırsa orada durmayacaktır. Şimdi tereddüt edersek sadece Putin değil, onun Kuzey Kore, İran ve diğer yerlerdeki müttefiklerini de cesaretlendirmiş oluruz" şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya 2,5 milyar sterlin değerinde askeri destek taahhüdünü içeren güvenlik anlaşması, istihbarat, siber güvenlik, tıbbi ve askeri eğitim ile teçhizat konularında işbirliği planlarını da içeriyor. Ayrıca, İngiltere Ukrayna'ya Rusya tarafından tekrar saldırıya uğraması halinde "hızlı ve sürekli" destek sağlamayı da taahhüt ediyor. - KİEV

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Rishi Sunak, Ukrayna, Kiev, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'ya 2,5 Milyar Sterlinlik Askeri Destek Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika


18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu

Son Dakika
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 19:56:03. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'ya 2,5 Milyar Sterlinlik Askeri Destek Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement