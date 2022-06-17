İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye'ye veda etti - Son Dakika
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İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye'ye veda etti

17.06.2022 13:29
İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye'ye veda etti

İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'deki görev süresinin sona ermesi nedeniyle basın mensupları için veda resepsiyonu düzenledi.

İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'deki görev süresinin sona ermesi nedeniyle basın mensupları için veda resepsiyonu düzenledi.

Büyükelçi Dominick Chilcott için büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Ankara'da görev yapan gazeteciler ve elçilik çalışanları katıldı. Büyükelçi Chilcott, "Bu, benim Türkiye'deki ikinci görevim. Genç bir diplomat olarak 12 Eylül 1984'te ilk kez Türkiye'ye gelmiştim. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevimi başladığım yerde bitirmek benim için ayrı bir anlam ifade ediyor" dedi.

Büyükelçi Chilcott, kızının da Türkiye'deki ilk görevi sırasında doğduğunu belirtti. Chilcott, oğlunun ise Türkiye'de kalma kararı aldığını, 1984'te Türkiye'ye ilk geldiğinde kucaklarında çocukları olduğunu, şimdi kucaklarında torunları olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Chilcott, "DNA'mı burada bırakıyorum. Burada yaşamaya devam edenleri ziyaret etmek için gelecekte de Türkiye'ye geleceğim. Türkiye'deki her anımdan zevk aldım" diye konuştu.Dominick Chilcott, büyükelçi olarak görev yaptığı 4,5 yılda başta Türkiye ile İngiltere arasında Aralık 2020'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması olmak üzere birçok önemli işe imza attıklarını anlattı.Chilcott, iki ülke arasında en son 2018'de düzenlenen 'Tatlı Dil Forumu'nun da bu yıl Türkiye'de düzenleneceğini kaydederek, "Covid-19 salgını öncesi 2,5 milyon İngiliz turist Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bu sabah Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştüm. İngiliz turist sayısı şu ana kadar 3,5 milyona ulaştı" dedi. Dominick Chilcott, Türkiye'deki görevine 16 Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu güven mektubuyla başlamıştı. Yeni büyükelçinin ise yıl sonunda atanacağı, bu sürede maslahatgüzarın görev yapacağı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Türkiye, England, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye'ye veda etti - Son Dakika

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