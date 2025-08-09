İngiltere'de Barış Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İngiltere'de Barış Toplantısı

İngiltere\'de Barış Toplantısı
09.08.2025 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

David Lammy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanmasına ilişkin, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ın yanı sıra Ukrayna ve Avrupa'dan üst düzey güvenlik yetkililerinin de katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere'nin Kent bölgesindeki Dışişleri Bakanlığı resmi konutu Chevening House'ta ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Avrupa'dan ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanmasına ilişkin başlıklara odaklanıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, toplantıya ilişkin açıklamasında, "İngiltere'nin Ukrayna'ya desteği sarsılmazdır. Adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Starmer, Zelenskiy ile görüşmüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da bugün daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve görüşmede, Lammy'nin ev sahipliğindeki görüşmenin barışa yönelik ilerlemeyi değerlendirmek için "hayati bir forum" olacağı konusunda mutabık kaldıklarını söylemişti. Zelenskiy ise Trump-Putin görüşmesi öncesinde Rusya'ya hiçbir toprak tavizi verilmeyeceğini vurgulamıştı.

Trump, Putin ile yüz yüze görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın geleceğini görüşmek üzere 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelecek. Trump, savaşı sona erdirmek için muhtemel bir anlaşmaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Her iki tarafın da yararına olacak şekilde bazı toprak değişimleri olacak" demişti. - LONDRA

Kaynak: İHA

İngiltere, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere'de Barış Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu’nun Süper Lig’e el atması gerekiyor Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor
Gaziantep FK’yi yıkan haber Sezonu kapattı Gaziantep FK'yi yıkan haber! Sezonu kapattı
FIFA’dan Adana Demirspor’a kötü haber FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti

22:07
İran’dan Trump’a ’Zengezur’ tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak
20:15
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
20:15
Havadan atılan yardım kutusu Gazze’de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
08:09
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
07:37
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek
Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
07:18
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
04:09
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
02:09
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu
Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
01:01
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
00:48
Zengezur Koridoru’nu 99 yıl ABD işletecek Trump’ın da ismini verdiler
Zengezur Koridoru'nu 99 yıl ABD işletecek! Trump'ın da ismini verdiler
00:47
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti
00:39
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
00:26
FIFA’dan Adana Demirspor’a kötü haber
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 23:42:36. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Barış Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.