İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aralarında 3 İngiliz'in de bulunduğu 7 yardım görevlisini öldürdüğü hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Desteğimiz kayıtsız şartsız değil. Böylesine başarılı bir demokrasinin kendisine meydan okunduğunda bile uluslararası insani hukuka uymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde görev yapan World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışana yönelik saldırısına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Öldürülenler arasında 3 İngiliz'in bulunması nedeniyle saldırı, İngiltere'den de tepki gördü. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiltere'nin en büyük gazetesi The Sunday Times'daki köşe yazısında İsrail'e desteğin kayıtsız şartsız olmadığını yazdı. Cameron, "Desteğimiz kayıtsız şartsız değil. Böylesine gururlu ve başarılı bir demokrasinin kendisine meydan okunduğunda bile uluslararası insani hukuka uymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'ndeki insani duruma da değinen Cameron, İsrail'İn daha fazla yardıma izin vermemesi halinde kitlesel açlık riskinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Cameron, Birleşik Krallık'ın 7 Ekim'den bu yana en önemli odak noktasının "esirlere ve ailelere destek" olduğunu belirtti. - LONDRA
Son Dakika › Politika › İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırısına tepki gösteriyoruz - Son Dakika
Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde yapılan Şuşa Azerbaycan Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, törende yaptığı konuşmada Karabağ Savaşı'nın Türkler için büyük bir tarih olduğunu belirtti.
31 Mart 2024 yerel seçimleri sonucunda Pamukkale Belediyesi CHP'nin yönetimine geçti. Ali Rıza Ertemur başkanlığında gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında hizmetlerin planlanması yapıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde Talas Belediyesi tarafından yapılan Şuşa Azerbaycan Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, AK Parti Kayseri milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği vurgulanan törende, Şuşa Azerbaycan Evi'nin mimarisi ve içerisinde bulunan objeler hakkında bilgi verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Bora ve TCG Atak gemileri tarafından gerçekleştirilen eğitimlere Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar da katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?