İngiltere, Gazze\'ye havadan insani yardım yaptı

Politika

İngiltere, Gazze Şeridi'ne 10 tondan fazla gıda malzemesi bırakarak ilk kez havadan insani yardım yaptı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin dün RAF A400M askeri nakliye uçağı ile Gazze'ye ilk kez havadan yardım bıraktığı duyuruldu. Açıklamada su, pirinç, yemeklik yağ, un, konserve ve bebek mamasından oluşan 10 tondan fazla insani yardımın Gazze halkına destek olacağı ifade edildi. İngiltere'nin havadan yardım operasyonunu planlamak ve gerçekleştirmek için Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde çalıştığı aktarıldı.

İsrail'e çağrı

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, "İngiltere, Gazze'ye yönelik yardım bütçesini halihazırda 3 katına çıkardı, ancak insanların acılarını azaltmak için daha da ileri gitmek istiyoruz. Bu havadan yardım, insani destek sağlamanın yeni bir yolunu açtı. Bu önemli görevde yer alan Kraliyet Hava Kuvvetleri personeline ve Ürdünlü ortaklarımıza liderliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İngiltere'nin hedefi, hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için karayolu, hava veya denizyolu olsun, mümkün olan her yolu kullanmaktır. Ayrıca Gazze'ye yardım sevkiyatını artırmak için İsrail'e liman erişimi sağlaması ve daha fazla karadan geçiş noktası açması yönünde çağrıda bulunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - LONDRA