İngiltere, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yakalama kararına itiraz etmeyecek - Son Dakika
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Politika

İngiltere, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yakalama kararına itiraz etmeyecek

İngiltere'nin yeni hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkarılması talep edilen yakalama kararına yönelik itiraz hakkından vazgeçti. Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, hükümetin mahkemenin karar vereceği bir konu olduğuna inandığını ve itirazı takip etmeyeceklerini belirtti.

26.07.2024 17:50
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İngiltere'de Başbakan Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümet, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarılmasına yönelik itiraz hakkından vazgeçti.

İngiltere'de ay başında yapılan genel seçimin ardından göreve gelen Başbakan Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümet, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama emri çıkarılması talebine ilişkin önceki hükümetin itiraz girişiminden vazgeçti. Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, önceki hükümetin itirazını takip etmeyeceklerini söyledi. Sözcü, "Bunun mahkemenin karar vereceği bir konu olduğuna dair uzun süredir devam eden tutumumuz doğrultusunda hükümetin söz konusu itirazı takip etmeyeceğini teyit edebilirim. Hükümet, hem uluslararası alanda hem de ulusal alanda hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına çok güçlü bir şekilde inanmaktadır" dedi. Sözcü, bunun mahkemenin karar vereceği bir konu olduğunu vurguladı.

İngiltere'nin itirazı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Khan, mayıs ayında İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında işlendiği iddia edilen savaş suçlarından dolayı mahkemeye tutuklama emri çıkarılması için başvuruda bulunmuştu. Önceki Başbakan Riski Sunak, UCM Savcılığının "yakalama kararı" çıkartılması için başvuru yapmasının, "Gazze'deki çatışmaların durdurulmasına, rehinelerin kurtarılmasına veya insani yardım ulaştırılmasına fayda sağlamadığını" belirterek tepki göstermişti.

ICC üyesi İngiltere, mahkemeden Filistin'in Oslo Anlaşmaları uyarınca İsrail vatandaşları üzerinde cezai yargı yetkisi kullanamadığı durumlarda ICC'nin İsrailliler üzerinde yargı yetkisi kullanıp kullanamayacağına ilişkin hukuki gözlemlerini sunmasına izin verilmesini talep etmişti. Rishi Sunak hükümeti, Muhafazakar Parti'nin kaybettiği 4 Temmuz genel seçimleri öncesinde savunmalarını sunmak için mahkemeden onay almıştı. ICC, hükümete itirazı sunması için önce 12 Temmuz'a kadar süre vermiş, bu süre daha sonra 26 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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