İngiltere Savunma Bakanı Streeting, Putin'in NATO'yu test ettiğini söyledi ve uyardı - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanı Streeting, Putin'in NATO'yu test ettiğini söyledi ve uyardı

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İngiltere Savunma Bakanı Streeting, Putin\'in NATO\'yu test ettiğini söyledi ve uyardı
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İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Varşova'da Polonya ile 3 yıllık savunma anlaşması imzaladı. Streeting, Putin'in NATO'yu test ettiğini belirterek Birleşik Krallık vatandaşlarının NATO'nun Rusya ile savaş halinde olabileceği senaryoya hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu test ettiğini, kararlılığını ölçtüğünü belirterek "Birleşik Krallık vatandaşları NATO ve NATO üyesi devletlerin Rusya ile savaş halinde olabileceği senaryoya hazırlıklı olmaları gerektiğini bilmesi gerekiyor" dedi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da temaslarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile biraraya geldi. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından İngiltere-Polonya arasında 3 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzalayan iki bakan, daha sonra basına açıklamalarda bulundu. İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Rusya'nın saldırgan politikaları bağlamında mevcut tehditler konusunda Polonya ile aynı değerlendirmeyi paylaştıklarını ifade etti. Polonya ve diğer NATO ülkelerinin düşmanca amaçlar taşıyan insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal etmesi gibi olaylara karşı önlem alması gerektiğine dikkat çeken Savunma Bakanı Wes Streeting "Putin bizi test ediyor, kararlılığımızı ölçüyor. Bu çok önemli bir an, çünkü Kremlin yönetimine bu tehditle karşı karşıya olduğumuzda birlikte hareket ettiğimizi, beraber durduğumuzu net bir şekilde gösteriyor" şeklinde konuştu.

Putin'in NATO'yu sınadığını ifade eden Wes Streeting "Bu mesajın tüm Polonyalılar için çok açık olduğunu biliyorum. Çünkü, bu Başbakan'ın da verdiği bir mesaj. Ancak Birleşik Krallık vatandaşlarının da NATO ve NATO üyesi devletlerin Rusya ile savaş halinde olabileceği senaryoya hazırlıklı olmaları gerektiğini bilmesi gerekiyor" dedi. NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu, savaş başlatmak istemediğini belirten Wes Streeting Rusya tehdidinin ancak caydırıcılık kapasitesi sayesinde azaltılabileceğini ifade etti.

Ev sahibi Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosinak-Kamysz ise iki ülke arasındaki ilişkilerin daha önce hiç bu kadar güçlü olmadığını belirtirken, hem İngiltere'nin hem de Polonya'nın Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini söyledi.

Kaynak: İHA
Birleşik KrallıkVladimir PutinİngilterePolitikaPolonyaVarşovaDünyaRusyaNatoSon Dakika

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