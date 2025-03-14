İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, Ankara\'da Projeler Üzerine Temaslarda Bulundu

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, AK Parti Genel Merkezi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçede devam eden ve planlanan projelerle ilgili istişare etmek üzere Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Ankara ziyaretleri çerçevesinde Başkan Hamamcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, TBMM'de AK Parti önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile AK Parti MKYK Üyeliğine seçilen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Hamamcı, İnönü'de belediye başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bahsi geçen isimlerle kapsamlı görüş alışverişlerinde bulundu.

Oldukça verimli geçtiği belirtilen ziyaretler sonrası Başkan Hamamcı, Genel Başkan Yardımcısı Demir, Milletvekilleri Yılmaz, Dönmez ve Hatipoğlu'na hem misafirperverlikleri hem de ilçeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR