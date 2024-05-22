İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan\'ı ziyaret etti

Politika

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan'a ziyarette bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ı makamında ziyaret eden İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yapımı devam eden yapılması planlanan projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Hamamcı, Gürcan'ın ilçede devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar verdiği destekten ve misafir perverliğinden dolayı teşekkür etti. Serhat Hamamcı ve Ayşen Gürcan, görüşme sonunda fotoğraf çekindi. - ESKİŞEHİR