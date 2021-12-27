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İnşaatı tamamlanan 117 TOKİ konutu sahiplerini buluyor - Son Dakika

İnşaatı tamamlanan 117 TOKİ konutu sahiplerini buluyor

27.12.2021 10:45
İnşaatı tamamlanan 117 TOKİ konutu sahiplerini buluyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yapımı tamamlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarının hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yapımı tamamlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarının hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

TOKİ yurt genelinde sürdürdüğü sosyal konut projeleri arasında tamamlananları hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik'in Söğüt ilçesi Kayhan Mahallesi'nde hayata geçirilen 117 konutluk projede tamamlanan dairler ev sahiplerine 21 Ocak 2022 tarihleri arasında teslim edilmeye başlanacak. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hak sahiplerine anahtarların teslim edileceğini dile getirdi. Başkan Yıldırım, TOKİ sahibi olmak isteyenler için KDV ödemesi için teslim programı çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası Söğüt Şubesi'nde konutunu teslim almak üzere aynı gün 'UBM Müşavirlik Hizmetleri' Bilecik Söğüt projesi şantiyesinde hazır bulunmaları gerektiğini söyledi.

T.C. Ziraat Bankası Bilecik Söğüt Şubesinde 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödeneceğini belirten Başkan Yıldırım, "Konut tesliminde; kimlik belgesi, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshasını, konut vekalete teslim alınacaksa vekaletnamenin aslı ve fotokopisi, KDV tutarının yatırıldığına dair belge ve fatura getireniz gereken belgeler arasındadır" dedi.

Belgelerin eksik olması durumunda konut teslimi yapılmayacak

Belirtilen tarihe göre önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bilecik Söğüt Şubesine gidilerek KDV bedeli yatırılmasının ardından, ilgili şantiyeden konutun teslim alınabileceğini bildiren Yıldırım, "İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılmayacağından söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz" ifadeleriyle konuşmalarını sonlandırdı. - BİLECİK

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Katma değer vergisi, Bilecik, konut, Toki, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İnşaatı tamamlanan 117 TOKİ konutu sahiplerini buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaatı tamamlanan 117 TOKİ konutu sahiplerini buluyor - Son Dakika
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