Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberindeki üst düzeyli heyetle birlikte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantılarda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınacak.

14.08.2024 12:40
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Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, üst düzey bir heyetle birlikte Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin beraberindeki üst düzeyli heyetle birlikte 15 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan "Ortak İşbirliği için Stratejik Çerçeve Anlaşması" ile teşkil edilen "Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu"nun ilk toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Iraklı mevkidaşının eş başkanlığında yapılacak. Aynı gün ayrıca iki bakanın eş başkanlığında "Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması"nın dördüncü toplantısının da yapılması öngürülüyor. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Iraklı mevkidaşlarının da katılması bekleniyor. Bahsi geçen toplantılarda ikili ilişkilerin muhtelif boyutlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
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