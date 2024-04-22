Irak Başbakanı: Irak ve Türkiye\'nin güvenliği bölünmez bir bütündür

Politika

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür" dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi. Sudani, yaptığı açıklamada ülkesinin ortak çıkarlar ve iyi komşuluğa dayalı dengeli politika izlediğini belirterek, Türkiye ile başta su paylaşımı olmak üzere birçok alanlarda anlaşma imzaladığını belirtti. Türkiye ile su paylaşımı konusunda "stratejik anlaşma" sağlandığını aktaran Sudani, "Sulama sistemlerini modernize etmek amacıyla 10 yıl boyunca devam edecek anlaşmalara imza attık. Bu anlaşma özellikle Irak'ın su paylaşımında etkisi çok olacak" dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin temel ilkelerini içeren dörtlü mutabakat zaptının imzalandığını dile getiren Sudani, "Kalkınma Yolu Projesi sadece mesafeleri kısaltmayı amaçlamıyor. Bu proje bölge halkları ve kültürleri için bağlayıcı bir köprü haline gelmesinin yanı sıra bölgenin güvenlik ve istikrarını destek sağlayacak" dedi.

"Irak topraklarını hiçbir gücün başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere saldırmasına kullanılması için müsaade etmeyeceğiz"

Görüşmede iki ülke arasındaki güvenliğin ele alındığını aktaran Sudani, "Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür. Irak topraklarını hiçbir gücün başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere saldırmasına kullanılması için müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kudüs bir İslam sembolüdür"

Filistin'de devam eden İsrail saldırılarına değinen Sudani, "Kudüs bir İslam sembolüdür. Filistin'deki mukaddes sembollere hakaret etmek kabul edilemez" dedi. - ERBİL