Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Türkiye\'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney\'i kabul etti

Politika

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, görev süresi sona eren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i resmi makamında kabul etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani görev süresi sona eren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Sudani, Güney'in görev süresi boyunca iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesinde oynadığı yapıcı rolü övdü. Irak Başbakanı Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayındaki Bağdat ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladı. Sudani, Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan kalkınma yolu projesi anlaşmaları başta olmak üzere 27 mutabakat zaptının hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilmesinin önemini vurgulandı.

Görev süresi sona eren Güney'in yerine Anıl Bora İnan atandı. - ERBİL