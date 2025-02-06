Irak, Gazze'deki Sürgün Planlarını Reddetti

Politika

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" yönündeki önerisini reddederek, "Irak, Gazze'nin zorla boşaltılmasına ve halkının başka ülkelere sürgün edilmesine yönelik her türlü planı reddetmektedir" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönelik açıklamalarına yönelik uluslararası toplumun tepkileri sürüyor. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Filistin halkının özellikle Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine yönelik tüm çağrıları ve girişimleri kesinlikle reddettiği bildirildi.

Uluslararası toplumu, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı net bir duruş sergilemeye çağıran Dışişleri Bakanlığı, Filistin halkının topraklarında güven içinde yaşama haklarını korumaya çağırdı. Irak Dışişleri Bakanlığı, Filistin halkının kendi topraklarından sürgün edilmesinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, Gazze'de yaşanan saldırılar ve insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Irak'ın, Gazze Şeridi'nin boşaltılmasına yönelik her türlü planı reddettiğini belirtilen açıklamada, "Irak, Gazze'nin zorla boşaltılmasına ve halkının başka ülkelere sürgün edilmesine yönelik her türlü planı reddetmektedir. Bu girişimler, bölgeyi daha da kaosa sürükleyecek ve çatışmaları derinleştirecektir" denildi. - ERBİL