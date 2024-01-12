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Irak Hükümeti, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Irak Hükümeti, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarını kınadı

Irak hükümeti, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere ait noktalara düzenlediği saldırıları kınayarak, bu saldırıların savaşın çemberini genişleteceğini belirtti. Savaşın büyümesinin soruna çözüm olmadığı vurgulandı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

Irak Hükümeti, ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'deki saldırılarını kınadı
12.01.2024 - 17:44,  Güncelleme: 17:46
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Irak hükümeti, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere ait noktalara düzenlediği saldırıları kınayarak, bu saldırıların savaşın çemberini genişleteceğini belirtti.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husileri hedef alan hava saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının bölgedeki savaş çemberini genişleteceği uyarısında bulunularak, "Yemen'e ve egemenliğine yönelik yapılan saldırıyı kınıyoruz" denildi.

Savaşın büyümesinin soruna çözüm olmadığı kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirmesi ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen acımasız savaşı durdurmaya yönelik bir karar almasıyla çözüm sağlanabileceği belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik haksız savaşının başlamasından bu yana Irak'ın İsrail'e destek verilmesinin sonuçları konusunda çok kez uyarıda bulunduğu hatırlatıldı. Bakanlık açıklamasında, "Büyük ülkeleri sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde durumun kontrolden çıkarak Gazze ve Filistin sınırlarıyla kısıtlı kalmayacağı ve bütün bölgeye yayılacağı konusunda uyarmıştık" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İngiltere ordusu dün Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ait noktalara gece saatlerinde havadan ve denizden saldırı gerçekleştirmişti. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, saldırılarda 5 Husi mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını açıklamıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA
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