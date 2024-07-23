Irak Hükümeti, PKK için 'yasaklı örgüt PKK' ifadesini kullanma kararı aldı - Son Dakika
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Politika

Irak Hükümeti, PKK için 'yasaklı örgüt PKK' ifadesini kullanma kararı aldı

Irak hükümeti, resmi yazışmalarda bölücü terör örgütü PKK için 'yasaklı örgüt PKK' ifadesinin kullanılması kararını aldı. Bu karar, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin yeni bir boyuta taşınmasının ardından alındı.

23.07.2024 19:43
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Irak hükümeti, resmi yazışmalarında bölücü terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt PKK" ifadesinin kullanılması kararını aldı.

GÜvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Irak ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen güvenlik zirvesinde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşüldü. Irak Başbakalığı'nın 23 Temmuz'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı.

Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28 Temmuz'da "PKK'nın resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" kararına dayandırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Irak, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak Hükümeti, PKK için 'yasaklı örgüt PKK' ifadesini kullanma kararı aldı - Son Dakika

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