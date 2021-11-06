Irak'ın Bağdat ve Erbil şehirlerindeki Belarus fahri konsoloslukları kapatılacak - Son Dakika

Irak hükümeti, Belarus'un Bağdat ve Erbil fahri konsolosluklarının kapatılacağını açıkladı.

Belarus'un Erbil Fahri Konsolosu Fuat Mamend yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat ve ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Belarus fahri konsolosluklarının Irak hükümetinin kararı uyarınca kapatılacağını bildirdi. Mamend, Belarus fahri konsolosluklarının, Irak vatandaşlarının Belarus'tan Avrupa ülkelerine kaçak yollarla geçmesini engellemek için kapatıldığını belirtti.

Avrupa ülkelerine girebilmek için Belarus vizesi alan yüzlerce Iraklının sınırda maruz kaldığı kötü muamele Irak'ta tepki çekmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Irak hükümetinden, Avrupa ülkelerine göçü önlemek için Irak'tan Belarus'a uçak seyahatlerini kalıcı olarak askıya almasını istemişti. - ERBİL