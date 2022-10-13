Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit oldu - Son Dakika
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Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit oldu

13.10.2022 18:35
Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit oldu

Irak Meclisinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanan Abdüllatif Reşit oldu.

Irak Meclisinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanan Abdüllatif Reşit oldu.

Irak'ta 329 sandalyeli mecliste cumhurbaşkanlığı seçimi için oylama yapıldı. Oylamanın ilk turunda 39 aday arasında Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in 99, seçime bağımsız olarak katılan Abdüllatif Reşit'in ise 157 oy almasının ardından, adayların üçte iki oy çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Mecliste ikinci tur için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından 162 oy alan Abdüllatif Reşit yeni cumhurbaşkanı seçildi. Reşit'in en güçlü rakibi Salih ise 99 oy aldı. Oylamada 8 oy iptal edildi.

Barzani, Reşit'i destekledi

Salih'in adaylığını reddeden Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi, adayı Reber Ahmet'i çekerek, Abdüllatif Reşit'i desteklediğini duyurdu. Sünnilerin çatısı altında toplandığı Egemenlik Koalisyonu tarafından da benzer kararın alındığı açıklandı. Egemenlik Koalisyonu cumhurbaşkanlığı oylaması öncesi yaptığı açıklamada Reşit'i desteklediğini duyurmuştu.

Abdüllatif Reşit kimdir?

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde 1944'te doğan Abdüllatif Reşit, 1969-1971 yıllarında Süleymaniye Üniversitesi'nde hocalık yaptı. Siyasi kariyerine 1960'larda Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) katılarak başlayan Reşit, 1966'da kurulan Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) katıldı. Saddam rejiminin çökmesinin ardından 2003-2010 yılları arasında Su Kaynakları Bakanı olarak görev yapan Reşit, 2010'da Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin danışmanı olarak atandı.

Irak'taki siyasi gerilim

Irak'ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı. - BAĞDAT

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Kaynak: İHA

Berhem Salih, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit oldu - Son Dakika

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