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Irak Meclis Başkanı'na bağlı üç bakan istifa etti - Son Dakika

Irak Meclis Başkanı'na bağlı üç bakan istifa etti

Irak Meclis Başkanı\'na bağlı üç bakan istifa etti
14.11.2023 21:39

Irak'ta yüksek mahkeme tarafından milletvekilliği düşürülen Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'ye bağlı üç bakan kabineden istifa etti. Ayrıca, Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi'ne mensup 37 milletvekili Meclis oturumlarını boykot etme kararı aldı ve partiye bağlı milletvekilleri Meclis Komisyonlarından istifa etti. Yüksek Federal Mahkeme'nin Halbusi'nin milletvekilliğini düşürmesiyle birlikte, Takaddüm Partisi'nin onlarca adayı yerel seçim yarışında yer alıyor ve seçim posterlerinde Halbusi'nin fotoğrafları kullanılıyor.

Irak'ta yüksek mahkeme tarafından milletvekilliği düşürülen Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'ye bağlı üç bakan kabineden istifa etti.

Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, parti üyeleri Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Halid Bettal, ile Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Bedran istifalarını sundu.

Söz konusu partiye bağlı 37 milletvekili de Meclis oturumlarını boykot etme kararı aldı.

Partiye mensup milletvekilleri ayrıca çeşitli görevlerde bulundukları Meclis Komisyonlarından da istifa etti.

Irak'ta en yüksek mahkeme konumundaki Yüksek Federal Mahkeme, detay vermeksizin Halbusi'nin milletvekilliğini düşürmüştü.

Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi'nden onlarca kişi Musul, Kerkük, Salahaddin, Bağdat ve Enbar vilayetlerinde yerel seçim yarışında yer alıyor.

Bu parti adaylarının seçim posterlerinde ise Halbusi'nin fotoğrafları kullanılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Irak Meclis Başkanı'na bağlı üç bakan istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak Meclis Başkanı'na bağlı üç bakan istifa etti - Son Dakika
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