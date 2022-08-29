Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr ayrıca Sadr Grubu'na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirtmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Sokağa Çıkma Yasağı, Mukteda Sadr, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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