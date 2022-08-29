Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

29.08.2022 15:58
Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının üzerinden birkaç saat geçmeden, Sadr Grubu destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının üzerinden birkaç saat geçmeden, Sadr Grubu destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı. Başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ta Sadr Grubu Şii lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararını açıklaması ardından Irak'ta gerilim tırmanıyor. Sadr'ın destekçileri korunaklı Yeşil Bölge'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde toplanarak, sarayı bastı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basan Sadr destekçilerinin sarayın bahçesinde bulunan havuza girdikleri görüldü.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise bugün saat 15.30'dan sonra gerilimin tırmandığı başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurdu.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr ayrıca Sadr Grubu'na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirtmişti. - ERBİL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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