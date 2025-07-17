Irak\'ta Yangın Faciası: 61 Ölü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ülkenin güneyindeki Kut kentinde 61 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangın faciasının yaşandığı "Hypermarket" alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu.

Irak, yangın faciasıyla sarsıldı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ülkenin güneyindeki Vasıt vilayetinin merkezi Kut kentinde 61 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangın faciasının yaşandığı "Hypermarket" alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu.

Başkent Bağdat'ın güneyindeki Kut şehrinde yanan alışveriş merkezinin 7 gün önce açıldığı öğrenilmişti. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, tamamen yanan 14 cesedin kimliğinin belirsiz olduğu, 45 kişinin ise yaralı kurtarıldığı aktarılmıştı. Irak Bakanlar Kurulu ise yangın felaketi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı - BAĞDAT