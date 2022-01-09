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Irak'ta Muhammed Halbusi yeniden Meclis Başkanı seçildi - Son Dakika

Irak'ta Muhammed Halbusi yeniden Meclis Başkanı seçildi

09.01.2022 18:57

Irak'ta meclisin en yaşlı üyesi Mahmut Meşhedani'nin başkanlığında toplanan yeni meclisin ilk oturumunda yapılan oylamada, Muhammed Halbusi yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Irak'ta meclisin en yaşlı üyesi Mahmut Meşhedani'nin başkanlığında toplanan yeni meclisin ilk oturumunda yapılan oylamada, Muhammed Halbusi yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin ardından meclisin en yaşlı üyesi Mahmut Meşhedani'nin başkanlığında ilk kez toplanan Irak'ın yeni meclisi başkanını seçti. Olaylı ilk oturumda yapılan oylamada Muhammed Halbusi 200 oy alarak yeniden Meclis Başkanı olurken, tek rakibi olan Meşhedani ise 14 oy aldı.

Seçimlerin galibi Şii Sadr Grubu dışındaki tüm Şii tarafların bir araya geldiği Koordinasyon Grubu'nun 88 milletvekilinden oluşan listeyi Meşhedani'ye vermesinin ardından iki taraf arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın ardından oturuma ara veren Meşhedani, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Sadr Grubu milletvekilleri meclise kefenle gelmişti

Mecliste yapılan ilk oturum öncesi Sadr Grubu milletvekilleri kefen giyerken, İmtidad ve Yeni Nesil Hareketi milletvekilleri ise meclisin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2019 yılı ekim ayında patlak veren protestolarda ambulansların giremediği yerlere girerek yaralıları çıkaran Tuk-Tuk araçları ile gelmişti.

Meclisin 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor

Irak'ın 329 sandalyeli meclisinin ilk oturumun ardından 30 gün içerisinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi gerekiyor. Seçilen yeni cumhurbaşkanı, seçimlerin galibini 30 gün içerisinde yeni hükümeti kurarak güvenoyu alması için görevlendirecek.

Irak'ta makamları paylaşma konusunda anayasada bir madde olmamasına rağmen 2003 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı Kürtler, başbakanlık Şiiler, Meclis Başkanlığı görevi ise Sünnilere veriliyor. Irak'ta geçtiğimiz sene ekim ayında yapılan erken seçimlerde Şii Sadr Grubu 73 sandalye ile birinci, Sünni Takaddüm Koalisyonu 37 sandalye ile ikinci, Şii Hukuk Devleti Koalisyonu 33 sandalye ile üçüncü sırada yer almıştı. - ERBİL

Irak'ta Muhammed Halbusi yeniden Meclis Başkanı seçildi
Irak'ta Muhammed Halbusi yeniden Meclis Başkanı seçildi
Irak'ta Muhammed Halbusi yeniden Meclis Başkanı seçildi

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Meclis Başkanı, Ekim, Irak, Şii, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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