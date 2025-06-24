Irak'tan İran-İsrail Ateşkesi Değerlendirmesi

Irak hükümeti, ABD'nin arabuluculuğuyla İran ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Irak'ın bölgesel krizlerin çözümünde her zaman barışçıl ve diplomatik yolları savunduğu, bu yaklaşımın ise bölge halklarının güvenliği ve istikrarını sağlamanın tek yolu olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın diplomatik girişimleri ve arabuluculuk rolüyle anlaşmanın sağlanmasına katkı sunduğunu, bunun da bölgesel istikrara olan desteğini yansıttığını ifade etti. Ateşkesin tam anlamıyla ve eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, bunun hem sahadaki gerginliği azaltacağına hem de diyalog ve müzakere için uygun bir ortam oluşturacağına inandıklarını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, gelişmenin bölgedeki mevcut gerilimlerin köklü ve kalıcı biçimde çözümüne yönelik gerçek bir başlangıç olmasının temenni edildiği kaydedildi. - ERBİL