Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da karakola teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden sınırı geçen 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlarla birlikte bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinden sınırı geçen 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."
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