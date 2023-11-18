Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da karakola teslim oldu

Yine aynı şeyi söyledi: Gidicidir, kurtuluyoruz! Yahudiler de kurtulacak

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden sınırı geçen 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

PKK BİTME NOKTASINA GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlarla birlikte bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinden sınırı geçen 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

2 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."