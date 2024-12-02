Irak'tan Suriye Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Irak'tan Suriye Uyarısı

Cumhurbaşkanı Reşid, Suriye'deki çatışmaların yayılmaması gerektiğini vurguladı.

02.12.2024 15:27
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Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çekerek, Suriye'deki çatışmaların yayılmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Suriye'nin Bağdat Büyükelçisi Sattam Jadaan Al Dandah'ı kabul etti. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çekildi. Suriye'deki çatışmaların yayılmasının engellenmesi gerektiğini belirten Reşid, Irak'ın bölgedeki barış ve güvenliği desteklediğini, aynı zamanda bölgedeki istikrarı sağlamak için katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Irak'ın çatışmaların yayılmasını önlemek için çalıştığını kaydeden Reşid, Suriye'deki olayların bölgeye yansıyabilecek etkilerini yakından izlediklerini dile getirdi.

Irak Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. İnan, Ankara'nın bölgesel barışı desteklediğini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan sınır güvenliği açıklaması

Öte yandan, Suriye'deki gelişmelerin ardından Irak İçişleri Bakanlığı, sınır güvenliğini artırmak için olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mikdat Miri düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın 3 bin 813 kilometrelik sınır hattı boyunca güvenliğin sağlandığını ve bu bölgede tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Miri, Irak-Suriye sınırının tahkimatlar ve askeri birlikler sayesinde ihlal edilemeyeceğini ifade ederek, halka güvenlik konusunda endişelenmemeleri gerektiği mesajını verdi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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