Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı - Son Dakika
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Politika

Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilen Burcu Köksal, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tam olmasına rağmen iş yeri ruhsatı verilmediği iddiasıyla Valilik tarafından ifadeye çağırıldı. Köksal'a gönderilen yazıda, "İstersen ağzınla kuş tut yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi sözünü tutacak denilerek ruhsat verilmediği iddia edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

06.06.2024 10:33  Güncelleme: 10:56
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilen Burcu Köksal, göreve geldiğinde kentteki mültecilere ait iş yerlerini kendi elleriyle mühürlemiş ve "Söz verdiğim gibi Suriyeli mülteciler olmak üzere tüm mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağım, amasız, fakatsız, göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Köksal'ın attığı bu adımın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ifadesini istedi.

AfyonPostası'ndan Nail Azbay'ın haberine göre; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Erenler Mahallesi'nde Irak Uyruklu Moussa K. GATEA'ya ait spor salonunun mühürlenmesi ile ilgili ifadesini istedi.

"İSTERSEN AĞZINLA KUŞ TUT YİNE DE DÜKKAN AÇILMAYACAK"

Valilik yazısında, Moussa K. GATEA'nın spor salonu açma talebine dair belgelerin tamamlandığı ancak belediyeye teslim edilmesine rağmen sürecin defalarca ertelendiği, "İstersen ağzınla kuş tut, yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" denilerek ruhsat verilmediği iddiaları olduğu ifadenin bu yüzden istendiği açıkça dile getirildi.

Irak uyruklu kişiye ruhsat verilmedi iddiası! Valilik Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

BAŞKAN KÖKSAL'IN 6 HAZİRAN'A KADAR İFADE VERMESİ GEREKİYOR

Valilikten Başkan Köksal'a gelen resmi yazı da 6 Haziran 2024 gününe kadar ifade verilmesi gerektiğini aksi halde ifade vermemiş sayılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Burcu Köksal'a gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Müşteki Irak uyruklu Moussa K. GATEA'nın spor salonu açma talebi ile ilgili belediyenin istediği gerekli evrakları hazırlayıp tamamladığı, belediyeye teslim ettiğini ve teslim edildiğine dair herhangi bir alındı belgesi verilmediğini bu süreçte defalarca bekletildiğini, "istersen ağzına kuş tut yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi sözünü tutacak" denilerek ruhsat verilmediği iddia edilmektedir. İddialarına ilişkin olarak yazılı ifadenizi, 5271 sayılı CMK'nın 147'nci maddesinde yazılı hak ve yükümlülükler ile bir avukattan hukuki yardım alma haklarınızdan yararlanabileceğinizi göz önünde tutularak en geç 06/06/2024 tarihine kadar valilik adresinde adınıza gönderilmesi, aksi halde ifadeye çağrılacağınızın bilinmesini rica ederim."

KÖKSAL'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Afyonkarahisar Valiliği'nin attığı bu adım karşısında Burcu Köksal'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal\'ı ifadeye çağırdı

Burcu Köksal, Irak, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mustafa Doğan: AFYON halkı cidden şanslı ve şimdi Afyon halkı belediye başkanına sahip çıkmalı sayın başkan başarılarınızın devamını dilerim.. 55 13 Yanıtla
  • Samet Aldemir: helal olsun CHP li başkana inşaallah darısı diğer belediyelere 40 11 Yanıtla
  • yavuz d: evraklari tam devlete vergisini de vericek ama istemiyoruz vay be ,desenize almanya ve halki iyi katlanmis bizimkilere 14 26 Yanıtla
    Ümit Yurtsever: Almanyaya bizler ülkemiz savaştayken bırakıp kaçmadık anladınmı gereksiz 5 4
  • Yunus Uslu: Belediye başkanına sahip çıkın Afyon halkı İstanbul’da Fatih’te ikamet eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum 27 8 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Bu bir insanlık suçu.o zaman yurtdişindaki vatandaşlarımızında iş yerlerimi kapatılsın.iş fırsatı vermiyorsun.dilenmeye mahkum ediliyor. 13 21 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka: Helal olsun başkanım sana ?? 17 11 Yanıtla
  • Şevki Sünger: eli öpülesi kadın 15 8 Yanıtla
  • Murat Çevre: Yapılan yanlış adam kaçak değil vergi vermek istiyor buna rağmen onaylanıyor bu bir insanlik suçu mülteciler ile karistirmayin 11 12 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Talimat kimden geldi acaba 10 5 Yanıtla
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