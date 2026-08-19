Irak ve İran İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
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Irak ve İran İş Birliği Gelişiyor

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Irak Başbakanı Zeydi, İran Meclis Başkanı Galibaf ile ilişkileri güçlendirme görüşmesi yaptı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Irak ve İran arasındaki iş birliğinin genişletilmesini görüştü.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak'taki temaslarına devam ediyor. Galibaf, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılmasının ele alındığı ifade edildi.

"Irak-İran ilişkileri derin ve köklü"

Irak Başbakanı Zeydi, Irak ile İran arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çekerek iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi, coğrafi ve dini ortaklıklara vurgu yaptı. Zeydi ayrıca İran'ın Irak'a yönelik desteklerini takdir ederek özellikle terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele sırasında İran'ın Irak'a verdiği desteğin önemine dikkat çekti.

"İş birliğini geliştirmeye hazırız"

Galibaf ise Irak'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Galibaf, Erbain ziyareti kapsamında Irak'a gelen İranlı ziyaretçilerin karşılanması ve ağırlanması konusunda Irak hükümetinin gösterdiği çabaları takdir etti. Galibaf, İran'ın Irak ile ikili ilişkileri geliştirme ve iki ülke arasındaki iş birliğini farklı alanlarda genişletme konusundaki kararlılığını yineledi.

Öte yandan, beraberindeki üst düzey heyetle bugün sabah saatlerinde başkent Bağdat'a gelen Galibaf'ın Irak ziyaretinin üç gün sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak ve İran İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika

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