Irak ve Türkiye\'den Kalkınma Yolu Toplantısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak ve Türkiye arasında Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk uygulama toplantısı gerçekleştirildi.

Irak ve Türkiye arasında Kalkınma Yolu Projesi'ne yönelik çalışmalar devam ediyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak ve Türkiye arasında Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk uygulama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, proje kesimleri, finansman mekanizması ile hukuki ve kurumsal uygulama yapısına ilişkin teknik çerçeve ele alındı.

Toplantı sonunda Birinci Uygulama Toplantısı Tutanağı imzalandı. Tutanakta, Kalkınma Yolu'nun "İki Ülke, Tek Koridor" anlayışıyla hayata geçirilmesine yönelik teknik, mali ve hukuki çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında demiryolu projelerinin iki ay içinde netleşmesi ve ardından yapım aşamasına geçilmesiyle Kalkınma Yolu'nda uygulama sürecinin hızlandırılması planlanıyor.