İran ABD ile Müzakerelere Açık Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ABD ile Müzakerelere Açık Değil

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama planı olmadığını duyurdu. ABD'nin saldırı tehditleri sürüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı planlanan saldırılarn Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya aldığını belirterek, görüşmelerin bugün başlayacağını söylemiş, İran'ın anlaşmaya varmaması halinde saldırıları istedikleri zaman yeniden başlatabileceklerini ifade etmişti. Trump'ın açıklamalarına İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den cevap geldi. Bekayi, "Barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok" dedi.

"Herhangi bir konuyu İran'a karşı savaşla ilişkilendirmek, sorumluluktan kaçınmanın bir biçimidir"

Yemen konusunun İran'a karşı savaşla bağlantılı olmadığını belirten Bekayi, "Yemen meselesinin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini zaten söyledik. Herhangi bir konuyu İran'a karşı savaşla ilişkilendirmek, sorumluluktan kaçınmanın bir biçimidir" ifadelerini kullandı.

Yemen ile alakalı konusun ülkenin kendisiyle ilgili olduğunu aktaran Bekayi, "Bölgede ve ötesinde olan her şeyin sorumluluğu öncelikle ABD'ye, ardından da saldırganın suç ortaklarına aittir" dedi.

"ABD ile görüşmelerde yeni bir arabulucu yok"

Çin'in bölgedeki çatışma ve güvensizliğin tırmanmasından endişe duyduğunu kaydeden Bekayi, "Bu nedenle Çinli dostlarımız durumun tırmanmasını önlemek için kapasitelerini kullanmaya çalışıyorlar. Bu konuda Çin, diğer birçok ülke gibi yardımcı oluyor" dedi.

İranlı Sözcü Bekayi, ABD ile görüşmelerde yeni bir arabulucu olmadığını açıklayarak, "Pakistan, İran ve ABD ile ilgili konularda arabuluculuk yapıyor. Katar da gerekli durumlarda yardımcı oluyor" dedi.

"ABD, tüm bölge ile savaşta"

ABD-İsrail ile İran savaşının sadece bir ülkeye karşı olmadığını dile getiren Bekayi, "Bu bölge geneline ve bölgedeki ülkelerin güvenliklerine karşı bir savaş. Bu 5 ayda ABD'nin bölgedeki askeri varlığının ve Basra Körfezi'nin güney ucundaki ülkelerin topraklarını ve tesislerini kullanımının bölgedeki tüm ülkeler için güvensizliği ve istikrarsızlığı daha da arttırdığını görüyoruz. Bu nedenle bölgedeki ülkelerin bu durumun tırmanmasını engellemek için çaba göstermek istemesi doğaldır" açıklamasını yaptı.

"Hürmüz, Umman ile fikri ayrılığı nedeniyle kapatılmadı"

Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli gemi geçişinin sağlanması ve güzergah üzerinde anlaşmaya varılmasının boğazın açılması için gerekli bir şart olduğunu bildirerek, "Ancak yeterli bir şart değil. Hürmüz Boğazı, Umman ile İran arasında yaşanan fikri ayrılığı nedeniyle kapatılmadı. Hürmüz Boğazı, ABD ve siyonist rejimin askeri saldırganlığı nedeniyle sıkıntıya girdi" dedi.

Hürmüz Boğazı boyunca iki ülkenin güvenli ve geçici bir geçiş yolu sağlamak için görüşmeler yaptığını söyleyen Bekayi, görüşmelerin son 7-8 gündür devam ettiğini sözlerine ekledi. Bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirten İranlı yetkili, bölgeden ve bölge dışından yetkililerle de görüşmelerin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Umman ile rota konusunda anlaşmaya varılmasının boğazın yeniden açılması için yeterli olmadığını belirten Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ABD ile Müzakerelere Açık Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp “dedektif oyunu“ incelemiş Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp "dedektif oyunu" incelemiş
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu
Düğün dönüşü kabus oldu Anne öldü, baba ile kızı yaşam savaşı veriyor Düğün dönüşü kabus oldu! Anne öldü, baba ile kızı yaşam savaşı veriyor

13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:38
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 13:39:50. #.0.2#
SON DAKİKA: İran ABD ile Müzakerelere Açık Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.