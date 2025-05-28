İran, ABD\'li Nükleer Denetçileri Kabul Edebileceğini Açıkladı

İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami, nükleer tesislerin denetimi konusunda ABD'li denetçilerin kabul edilebileceğini belirterek, "Müzakereler kapsamında İran'ın talepleri dikkate alınır ve bir anlaşma sağlanırsa Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı aracılığıyla ABD'li denetçilerin kabulü yeniden değerlendirilebilir" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Tahran'ın nükleer programına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. İslami, uranyum zenginleştirmenin İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "Uranyum zenginleştirme faaliyetlerimiz kesin ve nükleer silaha yönelmeyeceğiz. Bu konuda taahhüdümüz var" dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yürütülen sürece değinen İslami, "Bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın yardımcısı Tahran'a gelecek ve Mart 2023'te yayımlanan bildiriye dayanarak kalan iki nükleer tesisle ilgili adım atılacak. Umarız ajans profesyonel bir tutum sergiler ve kalan iki tesis konusunda çözüm yönünde ilerleme sağlanır. Bu konuda UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin de verdiği bir söz var" ifadelerini kullandı.

"Zenginleştirme, nükleer sanayimizin ayrılmaz parçası"

İran'ın nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl olduğunu vurgulayan İslami, "Tüm kapasitemiz ajansın gözetimi altında ve hiçbir gizlilik söz konusu değil. Siyonistler yıllardır yalanlarla nükleer programımıza zarar vermeye çalışıyor. Zaman zaman bazı tesislerin adı gündeme geliyor ancak sonrasında asılsız olduğu anlaşılıyor" dedi. Zenginleştirmenin nükleer sanayinin temelini oluşturduğunu ifade eden İslami, "Zenginleştirme, nükleer sanayimizin ayrılmaz bir parçası. Bu, 'birinin trafoya sahip olup santrale sahip olamayacağı' yönündeki anlayışa benziyor. Bu hakkın elimizden alınması, nükleer sanayimizin elimizden alınması anlamına gelir. Bu da bizim kırmızı çizgimizdir" şeklinde konuştu.

"ABD'li denetçilerin kabulü yeniden değerlendirilebilir"

İslami, nükleer tesislerin denetimi konusunda ABD'li denetçilerin kabul edilebileceğini belirterek, "Bize karşı düşmanca ve ilkesiz tutum sergileyen ülkelerden denetçi kabul etmemeye bugüne kadar özen gösterdik. Onlar da aynı şekilde İranlı denetçileri kabul etmiyor. Ancak müzakereler kapsamında İran'ın talepleri dikkate alınır ve bir anlaşma sağlanırsa Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı aracılığıyla ABD'li denetçilerin kabulü yeniden değerlendirilebilir" dedi. - TAHRAN