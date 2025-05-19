İran: ABD'nin Çelişkili Tutumları Müzakereleri Olumsuz Etkiliyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve müzakere heyeti üyesi Mecid Taht Revançi, ABD'li yetkililerin çelişkili açıklamalarının müzakere sürecini etkilediğini belirterek, "ABD'nin zikzaklı, çelişkili ve birbirine zıt tutumları, müzakere ortamını belirsiz ve güvensiz hale getiriyor. Bu nedenle, kimse bu durumun etkisiz olduğunu ya da hiçbir etkisi olmayacağını kesin bir şekilde söyleyemez" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve müzakere heyeti üyesi Mecid Taht Revançi, ABD ile yürütülen müzakereler ve Avrupa ülkelerinin bu süreçteki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa ülkelerinin müzakere sürecine siyasi destek vermesi gerektiğini belirten Revançi, "Avrupa, şu anda devam eden sürece siyasi desteğini odaklamalıdır. Ara sıra gereksiz açıklamalar yapmak yerine, diplomatik yola konsantre olup bu süreci desteklemeliler. Çünkü bu yol sonuç verirse herkes kazançlı çıkacaktır" dedi.

"ABD ile görüşmelerimizin başlangıcından itibaren Avrupalıları süreçten tamamen haberdar ettik"

ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin Avrupa ülkelerini bilgilendirdiklerini belirten Revançi, "ABD ile görüşmelerimizin başlangıcından itibaren Avrupalıları süreçten tamamen haberdar ettik ve onlarla hem bakan yardımcıları düzeyinde hem de Tahran'da sürekli istişarelerde bulunduk. Her müzakere turundan sonra büyükelçiler düzeyinde de kendilerini bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa bu diplomatik süreci destekleyebilir"

Revançi, ABD ile doğrudan görüşmeler başlamadan önce Avrupa ülkeleriyle New York ve Cenevre'de görüşmeler yapıldığını hatırlatarak, "Sonuç olarak, Avrupa bu diplomatik süreci destekleyebilir ve bu süreci ilerletmenin en iyi yolu da budur" dedi.

"Zaman ve yeri Umman tarafı açıklayacak"

ABD'li yetkililerin çelişkili açıklamalarının müzakere sürecini etkilediğini vurgulayan Revançi, "Dördüncü turda beşinci tur müzakerelerin yapılmasını kararlaştırdık. Zaman ve yeri Umman tarafı açıklayacak. ABD'nin zikzaklı, çelişkili ve birbirine zıt tutumları, müzakere ortamını belirsiz ve güvensiz hale getiriyor. Bu nedenle, kimse bu durumun etkisiz olduğunu ya da hiçbir etkisi olmayacağını kesin bir şekilde söyleyemez" dedi.

"Müzakereler yalnızca müzakere odasında yapılmalı"

İran'ın müzakerelerdeki temel tutumuna da değinen Revançi, "İran için en önemli konu, müzakerelerin sadece müzakere odasında yapılmasıdır. Karşı taraf ise bazen bunun dışına çıkmayı tercih ediyor. Biz onların fiilen ne yapacağını görüp, doğal olarak ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"NPT kapsamındaki haklarımızdan asla vazgeçmeyiz"

İran'ın nükleer konudaki yasal haklarına dikkat çeken Revançi, "İran'ın NPT'ye (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması) dayanan haklarını savunma konusunda tutumu açık ve nettir. Uranyum zenginleştirme dahil tüm haklarımızı hem açık şekilde hem de müzakere masasında dile getirdik" dedi. - TAHRAN