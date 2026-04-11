İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı iddialarını reddetti

11.04.2026 22:51
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'na giriş iddialarını yalanladı.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereler sürerken taraflar arasındaki askeri ve siyasi gerilim devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) ABD'ye ait iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiğine yönelik açıklamalarını sert bir dille reddetti. DMO'ya bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın ifadelerine değinilerek, "CENTCOM komutanının Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'na yaklaşması ve girmesiyle ilgili iddiası kesinlikle reddedilmektedir. Herhangi bir geminin geçişi ve hareketine ilişkin yetki, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin elindedir" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM açıklaması

Söz konusu CENTCOM açıklamasında, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından bölgeye döşendiği öne sürülen mayınların temizlik sürecine başlandığı savunulmuştu. Bu kapsamda ABD Donanması'na ait iki adet güdümlü füze destroyerinin bölgede çalışmalar yürüttüğü söylenmişti. Açıklamada, "USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy gemileri, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'nde faaliyet gösterdi. Bu operasyon, DMO tarafından daha önce döşendiği belirtilen deniz mayınlarının tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla yürütülen daha geniş çaplı bir görevin parçasıdır" denilmişti.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Bugün yeni bir geçiş hattı oluşturma sürecini başlattık ve bu güvenli rotayı yakında denizcilik sektörüyle paylaşarak ticaretin serbest akışını teşvik edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada ayrıca, "Gelecek günlerde su altı insansız araçları da dahil olmak üzere ilave ABD kuvvetleri mayın temizleme çalışmalarına katılacak" denilmişti. - TAHRAN

