İran: ABD\'nin Saldırıları Mücadelemizi Etkiliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, mevcut ABD yönetimi ile iki kez müzakere ettiklerini ancak her iki seferde de görüşmelerin ortasında saldırıya uğradıklarını belirterek, "Akan kanın tüm sorumluluğu onlara aittir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran ordusunun düşmanlarına karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Arakçi, "Bu savaş için uzun süredir hazırlıklı olan İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri, savaşın onu seçenler için bir bataklığa dönüşmesini sağlıyor" dedi. İran'ın diplomasi çabalarının sonuçsuz bırakıldığını vurgulayan Arakçi, "Mevcut ABD yönetimi ile iki kez müzakere ettik. Her iki seferde de görüşmelerin ortasında saldırıya uğradık. Akan kanın tüm sorumluluğu onlara aittir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN