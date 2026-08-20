İran: ABD'nin Yaptırımları Dikkat Dağıtma Hamlesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları içeren "Ekonomik D-Day" Operasyonu'na ilişkin, "Bu, dikkatleri ABD'nin ekonomik sorunlarından dağıtmak için yapılan bir hamle" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a karşı şimdiye kadar dünyanın gördüğü en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlattıkları" yönündeki açıklamasına cevap geldi. Bakan Arakçi, "Sözde 'Ekonomik D-Day' operasyonu, ABD'nin kendi krizinden, yani benzeri görülmemiş borç ve artan faiz maliyetlerinden dikkatleri dağıtmak için yapılan bir hamledir. Başarısız politikalarda ısrar etmek yalnızca daha fazla yenilgiye ve İranlıların düşmanlığına yol açacaktır. ABD'nin ekonomik terörizmi, dünya çapında ekonomiyi ve egemenliği tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.