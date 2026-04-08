İran, ABD'yi Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etmekle Suçladı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin taraflar arasında varılan 10 maddelik ateşkes anlaşmasındaki 3 maddeyi halihazırda ihlal ettiğini söyleyerek, "Böyle bir durumda iki taraflı bir ateşkes veya müzakereler makul değildir" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD-İran arasında varılan 10 maddelik ateşkes anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu 10 maddeden 3'ünü halihazırda ihlal ettiğini söyledi. İran'ın ABD tarafına güvenmediğinin altının çizildiği açıklamada, "ABD'ye duyduğumuz derin tarihi güvensizlik, tüm taahhütlerini çeşitli şekillerde tekrar tekrar ihlal etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu üzücü bir şekilde bir kez daha tekrarlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu maddelere yönelik değerlendirmesi vurgulanarak, "ABD Başkanı'nın açıklamasında da belirtildiği gibi, İran İslam Cumhuriyeti'nin 10 maddelik teklifi, müzakereler için 'müzakere edilebilir bir temel' ve ana çerçevedir. Ancak, bu teklifin 3 maddesi şimdiden ihlal edilmiştir" dedi.

Galibaf söz konusu maddeleri şu şekilde sıraladı:

"1- Lübnan'da ateşkesle ilgili 10 maddelik teklifin ilk maddesine uyulmaması. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de açıkça 'her yerde, Lübnan ve diğer bölgeler dahil olmak üzere, derhal ateşkes' olarak belirttiği taahhüt.

2- İran'ın Fars eyaletindeki Lar şehrinde imha edilen, İran hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracının (İHA) varlığı, bu da İran hava sahasının herhangi bir ihlalinin yasaklandığı maddeyi açıkça ihlal etmektedir."

Ayrıca Beyaz Saray'ın İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ABD'nin kırmızı çizgisi olduğu ve bu durumun müzakere edilemeyeceğine yönelik açıklamasına değinen Galibaf, ihlal edilen son maddenin, "Ateşkes çerçevesinin 6. maddesinde yer alan İran'ın zenginleştirme hakkının reddedilmesi" olduğunu söyledi.

Galibaf, "Şimdi, 'müzakere edilebilir temel' olarak belirtilen bu esas, müzakereler başlamadan önce açıkça ve alenen ihlal edilmiştir. Böyle bir durumda iki taraflı bir ateşkes veya müzakereler makul değildir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN