İran, ABD'yi BM'ye Şikayet Etti

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, "Uluslararası barış ve güvenliğin korunması doğrultusunda, İran, bu açık ve yasa dışı saldırının görüşülmesi, en güçlü şekilde kınanması ve gerekli tüm tedbirlerin alınması amacıyla Güvenlik Konseyi'nin ivedilikle toplantıya çağrılmasını talep etmektedir" ifadelerine yer verdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği askeri saldırıların ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi. Söz konusu saldırının uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanan mektupta, "Uluslararası barış ve güvenliğin korunması doğrultusunda İran, bu açık ve yasa dışı saldırının görüşülmesi, en güçlü şekilde kınanması ve gerekli tüm tedbirlerin alınması amacıyla Güvenlik Konseyi'nin ivedilikle toplantıya çağrılmasını talep etmektedir. Bu korkunç suçların failleri tamamen sorumlu tutulmalı ve cezasız kalmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

"ABD'nin saldırısı, İsrail'in başlattığı saldırıların devamıdır"

Saldırıların hiçbir ön kışkırtma olmadan ve önceden planlanmış şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen mektupta, "İran İslam Cumhuriyeti, bu saldırgan eylemleri en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu saldırılar, 13 Haziran'da İsrail rejimi tarafından İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı askeri saldırıların devamı niteliğindedir" denildi.

İsrail ve ABD saldırıyı birlikte gerçekleştirdi

Mektupta, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olmayan, gizli nükleer kapasiteye sahip, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi dışında kalan ve geçmişte bölgede barışçıl nükleer tesislere saldırmış olan İsrail rejimi ile şimdiye dek savaşta nükleer silah kullanan tek BM üyesi olan, İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca sivili katleden ve şimdi de İran'ın UAEA denetimindeki barışçıl nükleer tesislerini açıkça hedef alan ABD bu saldırıları gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN