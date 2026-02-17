İran Anlaşma İçin Mutabakata Vardı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Farklı fikirler ortaya kondu ve bu fikirler ciddi şekilde ele alındı. Sonuç olarak, bundan sonra bu ilkeler doğrultusunda ilerleyeceğimiz ve muhtemel bir anlaşmanın metin aşamasına geçeceğimiz bazı yol gösterici ilkeler üzerinde genel bir mutabakata varabildik" dedi. - CENEVRE