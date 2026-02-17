İran Anlaşma İçin Mutabakata Vardı - Son Dakika
İran Anlaşma İçin Mutabakata Vardı

17.02.2026 17:23
İran, muhtemel bir anlaşma için yol gösterici ilkeler üzerinde genel mutabakata vardı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Farklı fikirler ortaya kondu ve bu fikirler ciddi şekilde ele alındı. Sonuç olarak, bundan sonra bu ilkeler doğrultusunda ilerleyeceğimiz ve muhtemel bir anlaşmanın metin aşamasına geçeceğimiz bazı yol gösterici ilkeler üzerinde genel bir mutabakata varabildik" dedi. - CENEVRE

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İran

