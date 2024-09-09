İran, Azerbaycan-Ermenistan Barışını Destekliyor - Son Dakika
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Politika

İran, Azerbaycan-Ermenistan Barışını Destekliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini desteklediklerini belirterek, Kafkasya'da barış ve istikrardan yanayız dedi. Kenani, ayrıca bölgede sınırların değiştirilmesine karşı olduklarını ifade etti.

09.09.2024 14:08
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini desteklediklerini belirterek, " Kafkasya'da barış ve istikrardan yanayız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında Zengezur Koridoru hakkında konuştu. Kenani, İran'ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini belirterek, "İran olarak bölgedeki ekonomik bağlantılar ve ulaşım yolları üzerindeki engellerin kaldırılmasını destekliyoruz. Kafkasya'da barış bölgenin yararınadır. Kafkasya'da barış ve istikrardan yanayız ancak bölge dışı aktörler barış ve istikrar istemiyorlar. Bu konuda yapılan bazı yorumlar ve analizlerde İran'ın komşu ülkeler ile ilişkisi hedef alınıyor" dedi.

"İran olarak bölgede sınırların değiştirilmesine karşıyız"

Zengezur Koridoru konusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan ziyareti ve Rusya Dışişleri Sözcüsünün açıklamaları sonrası gündeme geldiğini belirten Kenani, "Bölge ülkeleri ile Kafkasya'daki sorunların çözülmesi için oluşturulan 3+3 mekanizmasını destekliyoruz. Bu konuda yeni bir zirve daha düzenlenecek. İran olarak bölgede sınırların değiştirilmesine karşıyız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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