İran Cumhurbaşkanı: Petrol Yeterli Değil

23.10.2025 17:42
Pezeşkiyan, petrol ve gazın kalkınma için yeterli olmadığını, sorunların yöneticilerde olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde bölgenin aktivistleri, aydınları ve bilim adamlarıyla bir araya geldi.

İRAN EKONOMİSİNİN PETROLE OLAN BAĞIMLILIĞI

Pezeşkiyan, İran ekonomisinin petrole olan bağımlılığının azaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu ülkede bugüne kadar yöneticilik yapıp para kazandık. Eksikliklerimizi ve yetersizliklerimizi benzin, petrol ve gaz satarak telafi ettik" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

"TÜRKİYE'NİN PETROLÜ VE GAZI YOK, AMA YAŞAM STANDARDI BİZDEN YÜKSEK"

Petrol ve doğal gazın tek başına kalkınma için yeterli olmadığını belirten Pezeşkiyan, " Türkiye'nin petrolü ve gazı yok. Japonya'nın ve Kore'nin de yok. Onlar petrol satın alıyor ama bizden daha iyi bir yaşam standardına sahipler. Bizim petrolümüz ve gazımız var ama açız, sıkıntı içindeyiz. Sorun bizde. Nasıl oluyor da hem petrol ve gaz satıyoruz hem de halkımız geçim zorluğu yaşıyor? Suç bizde" ifadelerini kullandı.

"BENZİN FİYATININ ARTIRILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR ŞÜPHE YOK"

Akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Pezeşkiyan, bu konuda acele karar alınamayacağını belirterek, "Benzin fiyatının artırılması gerektiği konusunda hiçbir şüphe yok. Benzinin litresi neden bin 500 tümen (75 kuruş) olmalı? Su bile bu fiyata değil. Ancak benzin fiyatına müdahale etmek kolay değil. Binlerce değişkenin dikkate alınması, planlama yapılması ve çözüm üretilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

