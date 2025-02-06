İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer silah peşinde değiliz" - Son Dakika
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Politika

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer silah peşinde değiliz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer silah peşinde değiliz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın kitle imha silahları üretimine karşı olduğunu belirterek, "Nükleer silah peşinde değiliz. İran İslam Cumhuriyeti'nin doktrinin de masum insanlara soykırım uygulamak kabul edilemez" dedi.

06.02.2025 15:55
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın kitle imha silahları üretimine karşı olduğunu belirterek, "Nükleer silah peşinde değiliz. İran İslam Cumhuriyeti'nin doktrinin de masum insanlara soykırım uygulamak kabul edilemez" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran İslam Devriminin 46'ıncı yıldönümü dolayısıyla Tahran'da yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ile bir araya geldi. Bölgesel ve uluslararası gelişmelere değinen Pezeşkiyan, bölge ülkeleri arasında iş birliği vurgusu yaparak, İran'ın savaş arayışında olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, "İslam Devriminin ilk yıllarında olduğu gibi seçimler sonrası hükümeti kurduğumuz ilk gün Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit ettiler ve teröre başvurdular. Hükümet olarak mesajımız barış, güvenlik ve istikrar olurken ilk günden itibaren ülkemize yönelik üst üste saldırılar gerçekleştirildi. Uluslararası toplum ve medya ise, insafsız bir şekilde İran'ı bölgesel ve küresel sorun olarak göstermeye çalıştı" dedi.

"Dünya soykırım karşısında sessiz kaldı"

İsrail tarafından Gazze'de 14 binin üzerinde kadın ve çocuğun soykırıma uğradığını belirten Pezeşkiyan, "Masum siviller katledilirken bölgenin sorun çıkartan ülkesi İran olarak gösterilmeye çalışılıyor. Katledilen çocukların üzerinde askeri üniforma mı vardı? Dünya bu soykırım karşısında birkaç diplomatik söz söylemek dışında sessiz kaldı" şeklinde konuştu.

"Nükleer silah peşinde değiliz"

İran'ın nükleer silah üretme arayışında olduğuna ilişkin iddialara tepki gösteren Pezeşkiyan, İran'ın kitle imha silahları üretimine karşı olduğunu belirterek, "Nükleer silah peşinde değiliz. İran İslam Cumhuriyeti'nin doktrinin de masum insanlara soykırım uygulamak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"İran'ın politikaları arasında nükleer silaha yer yok"

Pezeşkiyan, "Savaş bizim yararımıza değil. Dini liderimizin fetvası ortada, ülke içerisinde bu konuda farklı düşününler dahi bizi nükleer silah üretme seçeneğine götüremez. İran İslam Cumhuriyeti'nin politikaları arasında nükleer silaha yer yok. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı istediği zaman nükleer tesislerimizi denetleyebilmekte. İstedikleri kadar denetlesinler, nükleer silah üretme gibi bir programımız hiçbir zaman olmadı" diye konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Nükleer silah peşinde değiliz' - Son Dakika

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