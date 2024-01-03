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İran Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretini terör saldırısı nedeniyle erteledi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretini terör saldırısı nedeniyle erteledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyareti, İran'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelendi. İran'ın Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti iptal edildi. Ziyaretin uygun bir zamanda gerçekleştirileceği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretini terör saldırısı nedeniyle erteledi
03.01.2024 - 21:56,
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın yapacağı Türkiye ziyareti, İran'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

İran'ın Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi yaptığı açıklamada, "Kirman'da çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör olayının ardından Cumhurbaşkanımız, konunun bizzat takibini yapmak üzere Türkiye gezisini iptal etti. Bu gezi uygun bir zamanda yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, 8. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere yarın Türkiye'yi ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecekti.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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