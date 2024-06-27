İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine İki Aday Çekildi - Son Dakika
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Politika

İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine İki Aday Çekildi

İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine son bir gün kala iki muhafazakar aday, seçimlerden çekilme kararı aldı. Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, adaylıktan çekilme kararlarını açıkladı. Seçim yarışı, 4 aday arasında devam edecek.

27.06.2024 13:15
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İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine son bir gün kala iki aday yarıştan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine son bir gün kala iki muhafazakar aday seçimlerden çekilme kararı aldı. Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Emir Hüseyin Kadızade Haşimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan 3 muhafazakar adayın birleşmesi için böyle bir karar aldığını belirterek, "Devrim güçlerinin birliğini korumak amacıyla ve bazı alimlerin talebiyle adaylıktan çekiliyorum" dedi.

Diğer aday Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ise yaptığı açıklamada, "Yasal rekabet süresinin sonuna kadar kaldım ancak Reisi'nin yolunu devam ettirmek her şeyden daha önemli. Celili ve Kalibaf'tan talebim birlik olmaları, devrimci güçlerin taleplerini karşılıksız bırakmamaları ve üçüncü Ruhani hükümetinin kurulmasını engellemeleri. Sevgili halka ve destekçilere minnettarım ve eleştiriden korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

İran, yarın sandık başına gidecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 ismin adaylıktan çekilmesi sonrası seçim yarışı 4 aday arasında devam edecek. Muhafazakar cephede eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yer alırken, reformist cephede Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan tek aday olarak devam ediyor. Seçimlere bir gün kala Celili ve Kalibaf arasında bir anlaşmanın sağlanması ve bir ismin daha adaylıktan çekilmesi bekleniyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine İki Aday Çekildi - Son Dakika

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