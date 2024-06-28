İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı

Politika

İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldı.

İran'da halk bugün 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başlayan 61 milyon 452 bin 321 seçmen için ülke genelinde 59 binden fazla sandık kuruldu. İran yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhammed İslami yaptığı açıklamada, 18.00'da sona ermesi beklenen oy verme işleminin 20.00'ye uzatıldığını bildirdi.

İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi ile Reformist Cepheden Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan tek aday olarak yarışıyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. - TAHRAN