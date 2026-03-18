İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı - Son Dakika
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı

İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı
18.03.2026 21:40
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Artık göze göz, dişe diş denklemi yürürlüktedir ve çatışmada yeni bir aşama başlamıştır" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"ARTIK GÖZE GÖZ, DİŞE DİŞ DENKLEMİ YÜRÜRLÜKTEDİR VE ÇATIŞMADA YENİ BİR AŞAMA BAŞLAMIŞTIR"

Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rejim karşıtı grupların sokak çağrılarına işaret ederek, "Dün gece İran halkı, düşmanın tüm planlarını boşa çıkardı. İran halkına karşı öfkeli ve umutsuz olan düşman, sahadaki yenilgilerini gizlemek için altyapılara saldırıyor" dedi.

Söz konusu saldırıların sonuçlarına da değinen Galibaf, bu yaklaşımın karşı taraf için ağır sonuçlar doğuracağını belirterek, "Ancak bu, onlar açısından adeta bir intihar anlamına geliyor. Artık göze göz, dişe diş denklemi yürürlüktedir ve çatışmada yeni bir aşama başlamıştır" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Galibaf: 'Çatışmada yeni bir aşama başladı'

ÇARŞAMBA SURİ GECESİ GERİLİM ARTTI

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da, yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan Çarşamba Suri kutlamaları, bu yıl yalnızca geleneksel bir etkinlik olmanın ötesine geçerek siyasi tartışmaların odağı haline geldi. Normal şartlarda halkın ateş yakarak sokaklara çıktığı bu gece, muhalif kesimler tarafından uzun süredir "sokak protestosu" için bir fırsat olarak değerlendiriliyordu. Bu kapsamda devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi başta olmak üzere bazı muhalif isimler, sosyal medya üzerinden halka sokağa çıkma ve geceyi protesto zemini olarak değerlendirme çağrısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Galibaf: 'Çatışmada yeni bir aşama başladı'

REJİM YANLILARI MEYDANLARA ÇIKTI

İran yönetimi ise bu ihtimali önceden değerlendirerek güvenlik önlemlerini artırırken, Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, kutlamaların rejim muhalifleri tarafından provoke edilebileceğini belirterek, rejim yanlılarını meydanları boş bırakmamaya çağırdı. Bu çağrının ardından İran'ın birçok kentinde rejim yanlıları meydanlarda kalabalıklar oluşturdu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı - Son Dakika
