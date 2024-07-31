İran'da Hamas liderine suikast düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'da Hamas liderine suikast düzenlendi

İran devlet televizyonu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik sınır ötesinden gerçekleştirilen suikastı duyurdu. İran basınında yer alan haberlere göre, Haniye Tahran'ın kuzeyinde bulunan özel bir konutta hava saldırısıyla hedef alındı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu ise olağanüstü toplantı kararı alarak saldırıya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacak.

31.07.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran devlet televizyonu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın sınır ötesinden gerçekleştirildiğini duyurdu. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise Haniye'nin başkent Tahran'ın kuzeyinde gazilere ait özel bir konutta hava saldırısıyla hedef alındığını aktardı.

İran basını, Tahran'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasta ilişkin ilk ayrıntıları paylaştı. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Haniye'nin suikast sırasında Tahran'ın kuzeyinde bulunan gazilere ait özel bir konutta bulunduğu ve saldırının yerel saatle 02.00'de (TSİ 01.30) gerçekleştirildiği belirtildi. Haniye'ye yönelik saldırının havadan düzenlendiği aktarıldı. İran devlet televizyonu ise saldırının sınır ötesinden gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Halka itidal çağrısı

Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bir haberde "itidal" çağrısında bulunuldu. Özellikle saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan bilgiler ve iddialara ilişkin dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Ortaya atılan yalan iddialar ve bilgilerle siyonist rejimin bu saldırısının kınanması yerine ülke içerisinde tartışma çıkartılmaya çalışılıyor" ifadesi kullanıldı.

Haniye suikastına ilişkin İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu olağanüstü toplantı kararı alırken, Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızayi saldırıya ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İsmail Haniye, Tahran, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da Hamas liderine suikast düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 12:05:24. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da Hamas liderine suikast düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement